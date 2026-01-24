Haberler

Batman'da firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Batman'da hakkında 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü İ.Ş., Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, Gercüş ilçesinde hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü İ.Ş. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
