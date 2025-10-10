Haberler

Batman'da 13 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Güncelleme:
Batman'da kasten öldürme suçundan kesinleşmiş 13 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü E.İ., jandarma ekipleri tarafından yapılan takip sonucu yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca hakkında "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.İ'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerin yürüttüğü fiziki takip sonucu E.İ. yakalandı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

