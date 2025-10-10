Batman'da 13 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Batman'da hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca hakkında "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.İ'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerin yürüttüğü fiziki takip sonucu E.İ. yakalandı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.