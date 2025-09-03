Batman'da 116 Ton Kullanım Ömrü Tamamlanmış Lastik Geri Dönüşüme Kazandırıldı

Batman'da kullanım ömrü tamamlanmış 116 ton araç lastiği geri dönüşüme kazandırıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla Batman imar ve mücavir alan sınırları içinde yer alan 117 noktadan ömrünü tamamlamış araç lastikleri toplandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yetkilendirilen bir firma ve Belediye ile LASDER işbirliğinde ağustos ayı içerisinde toplanan 116 ton lastik geri dönüşüme kazandırıldı.