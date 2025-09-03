Haberler

Batman'da 116 Ton Kullanım Ömrü Tamamlanmış Lastik Geri Dönüşüme Kazandırıldı

Batman'da 116 Ton Kullanım Ömrü Tamamlanmış Lastik Geri Dönüşüme Kazandırıldı
Güncelleme:
Batman'da çevre kirliliğini önlemek amacıyla 117 noktadan toplanan kullanım ömrü tamamlanmış 116 ton araç lastiği geri dönüşüme kazandırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile işbirliği içinde gerçekleştirilen bu proje, çevre koruma çalışmalarının bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Batman'da kullanım ömrü tamamlanmış 116 ton araç lastiği geri dönüşüme kazandırıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla Batman imar ve mücavir alan sınırları içinde yer alan 117 noktadan ömrünü tamamlamış araç lastikleri toplandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yetkilendirilen bir firma ve Belediye ile LASDER işbirliğinde ağustos ayı içerisinde toplanan 116 ton lastik geri dönüşüme kazandırıldı.

