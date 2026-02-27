Haberler

Batman'da 10 katlı binada çıkan yangında 21 kişi dumandan etkilendi

Batman'da 10 katlı binada çıkan yangında 21 kişi dumandan etkilendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'ın Kardelen Mahallesi'nde bir TOKİ konutunda çıkan yangın, bodrum katındaki elektrik kablolarında başladı ve havalandırma sistemi aracılığıyla çatıya kadar ulaştı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, dumandan etkilenen 21 kişi hastaneye kaldırıldı.

Batman'da 10 katlı binanın bodrum katında başlayıp çatıya ulaşan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen 21 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kardelen Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında bodrum katta elektrik kablolarında çıkan yangın, havalandırmadan çatıya ulaştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Dumandan etkilenen 21 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Afganistan ve Pakistan savaşından en kazançlı çıkan ülke

İşte Afganistan ve Pakistan savaşından en kazançlı çıkan ülke
Savaş sürerken devlet televizyonunda kan donduran tehdit

Savaş sürerken devlet televizyonunda kan donduran tehdit
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler

Eşinden tek celsede boşanan ünlü şovmenden itiraf gibi sözler
CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı

Bu ne şimdi? Hani sağ elin verdiğini sol el görmeyecekti
İşte Afganistan ve Pakistan savaşından en kazançlı çıkan ülke

İşte Afganistan ve Pakistan savaşından en kazançlı çıkan ülke
İngilizlerin ayaklarını titreten istatistik ortaya çıktı

İngilizlerin ayaklarını titreten istatistik ortaya çıktı
Savaş büyüyor! Ordu kritik noktayı ele geçirdi, Taliban'ın üst düzey ismi öldürüldü

Savaş büyüyor! Kritik isim bu araçta öldü, askerler zaferini kutladı