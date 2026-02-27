Batman'da 10 katlı binada çıkan yangında 21 kişi dumandan etkilendi
Batman'ın Kardelen Mahallesi'nde bir TOKİ konutunda çıkan yangın, bodrum katındaki elektrik kablolarında başladı ve havalandırma sistemi aracılığıyla çatıya kadar ulaştı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, dumandan etkilenen 21 kişi hastaneye kaldırıldı.
Batman'da 10 katlı binanın bodrum katında başlayıp çatıya ulaşan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen 21 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kardelen Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında bodrum katta elektrik kablolarında çıkan yangın, havalandırmadan çatıya ulaştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Dumandan etkilenen 21 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Toprak