Batman'da 1 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Haberler

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Batman'da 1 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

AA - İbrahim Torlak - Güncel
Batman'da 1 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Batman'ın Gercüş ilçesinde 1 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde 1 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Gercüş ilçesine bağlı Gökçepınar köyünde ikamet eden Katule Aslan'da (58) mantar yemeğinin ardından karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma belirtileri görüldü.

Durumun bildirilmesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aslan, yapılan müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.??????????????

AA / İbrahim Torlak - Güncel

Mantar Gercüş Batman Güncel Haberler

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