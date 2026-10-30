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Batman'da 1-30 Ekim'de aranan 39 şüpheli jandarma operasyonuyla tutuklandı

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Valilik açıklamasına göre Batman'da 1-30 Ekim'de arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. İl merkezi ve ilçelerde çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 39 şüpheli, jandarma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip hakimlikçe tutuklandı.

Batman'da çeşitli suçlardan yakalanan 39 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 1-30 Ekim'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldı.

Bu kapsamda, il merkezi ve ilçelerde çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 39 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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