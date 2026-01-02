Haberler

Batman'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Batman Belediyesi, yoğun kar yağışının ardından ulaşımda aksama olmaması için ana arterler ve mahallelerde kar temizleme ve tuzlama işlemleri yapıyor.

Batman Belediyesi kentte etkili olan yoğun kar yağışının ardından başlattığı karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ulaşımda aksama yaşanmaması amacıyla ekipler ana arterler başta olmak üzere mahalle ve sokaklarda yol ve kaldırım temizliği ile tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Ekipler, hastane, okul ve kamu kurumlarının bulunduğu alanlarda öncelikli temizlik yapıyor.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
