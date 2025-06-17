Batman Belediyesi Kaçak Yapıları Yıkmaya Devam Ediyor

Batman Belediyesi Kaçak Yapıları Yıkmaya Devam Ediyor
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Batman Belediyesi, ruhsatsız yapılarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen yıkım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Bayındır Mahallesi'nde bulunan bir ruhsatsız baraka yıkıldı. Belediye, kaçak yapıların kent estetiğini bozduğunu ve güvenliği tehdit ettiğini belirtirken, vatandaşlara imar planlarına uygun hareket etmeleri çağrısında bulundu.

Batman Belediyesi, kentte tespit edilen ruhsatsız yapıların yıkım çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, kent estetiğini bozan ve güvenli yapılaşmayı tehdit eden kaçak yapılarla mücadele kapsamında, Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince Bayındır Mahallesi Özgürlük Bulvarı- Hasankeyf yolu kesişiminde yer alan ruhsatsız bir barakanın yıkımının gerçekleştirildiği belirtildi.

Yıkım öncesinde yapı için 'yapı tatil zaptı'nın düzenlendiği, ardından belediye encümen kararıyla yasal sürecin başlatıldığı ve yapı sahibine resmi tebligat yapılarak tahliye süresi tanındığı ancak belirtilen sürede yapının boşaltılmadığı kaydedilen açıklamada, gerekli yasal sürecin tamamlanmasının ardından belediye ekiplerince alınan güvenlik önlemleri eşliğinde yapının yıkım işleminin gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, ekiplerce yapı içerisindeki malzemelerin kayıt altına alınarak dışarı çıkarıldığı, sac malzemelerle örtülü tavanın ise ekskavatör yardımıyla kontrollü şekilde yıkıldığı işaret edilerek, belediye yetkililerince işlemlerinin tamamının mevzuata uygun şekilde yürütüldüğü ve vatandaş haklarının korunmasına özen gösterildiği aktarıldı.

Kent genelinde kaçak yapılarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kentimizin düzenli yapılaşması ve vatandaşlarımızın can güvenliği için kaçak yapılarla mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Ekiplerimiz 7 gün 24 saat sahada denetimlerini sürdürüyor. Çarpık kentleşmeye ve imar kirliliğine neden olan kişi ya da yapılarla mücadelemiz tavizsiz şekilde sürecektir. Vatandaşlarımızdan beklentimiz, imar planlarına uygun hareket etmeleri ve belediyemizden gerekli ruhsatları almadan herhangi bir yapılaşmaya girmemeleridir. Sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir şehirleşme ancak bu şekilde mümkündür."

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
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