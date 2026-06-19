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Batman'da özel bakım merkezine yönelik iddialara ilişkin soruşturmada 16 zanlı tutuklandı

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Batman'da bir özel bakım merkezine yönelik iddialar üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 16 şüpheli tutuklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da 2 müfettiş görevlendirdi.

Batman Valiliğince, kentte faaliyet gösteren özel bir bakım merkezine ilişkin kamuoyuna yansıyan iddialar üzerine yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 16 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, söz konusu özel bakım merkezine yönelik iddialar ve şikayetlerin en başından itibaren ivedilikle değerlendirildiği belirtildi.

Bu kapsamda konunun gerekli işlemlerin yapılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirildiği vurgulanan açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüphelinin sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İddiaların ortaya çıkmasının hemen ardından olayın idari boyutunun da tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 2 müfettiş görevlendirildi. Aynı gün özel bakım merkezinden hizmet alan vatandaşlarımızın haklarının ve güvenliklerinin korunması amacıyla devletimizin ilgili kurumları tarafından gerekli tüm tedbirler ivedilikle alınmış, bakım ve koruma hizmetlerinin güvenli ve kesintisiz şekilde sürdürülmesi temin edilmiştir. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların tespit edilmesi amacıyla yürütülen tüm adli ve idari süreç ilgili kurumlar tarafından yakından takip edilmektedir."

Kaynak: AA / İbrahim Toprak
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