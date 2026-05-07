Haberler

Batılı ülkelerin diplomatik temsilcileri, Batı Şeria'da İsraillilerin yıktığı okulu ziyaret etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in yıktığı okulun ziyaretinde, eğitim haklarının ihlali ve bölgedeki kötüleşen eğitim durumu hakkında ortak açıklamalar yapıldı.

Batılı ülkelerin diplomatik temsilcileri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin yıktığı okulu ziyaret etti.

İsveç, Belçika, Finlandiya, Almanya, Hollanda, Fransa, Kanada, İrlanda, Danimarka, İngiltere, İtalya, İspanya ve Avrupa Birliği (AB) temsilcileri, işgal altındaki Batı Şeria'da eğitimin kötüleşmesine ilişkin ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, temsilcilerin, 21 Nisan'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin yıktığı okul, bağışlarla inşa edilen Ürdün Vadisi'ndeki el-Malih'i ziyaret ettiği bildirildi.

Bölgedeki Filistinlilerin, Yahudi yerleşimcilerin sürekli saldırıları nedeniyle mart ayında zorla yerinden edildiği ve bundan önce yıkılan okulun bölgede merkezi bir rol oynadığı belirtilen açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da eğitimin durumunun giderek kötüleştiği ve eğitim alanlarının yıkılmasının eğitimi baltaladığına dikkati çekildi.

Açıklamada, "Eğitim temel bir haktır ve okullar hedef alınmamalıdır." ifadesine yer verildi.

Temsilcilerin, ayrıca martta yerinden edilen Filistinlilerin yarısının yerleştiği bölgenin de ziyaret ettiği aktarılan açıklamada, "Temmuz 2024 tarihli Uluslararası Adalet Divanı Danışma Görüşü" hatırlatılarak şunlar kaydedildi:

"İşgalci güç olarak İsrail, sivilleri koruma konusunda uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmelidir. İsrailli yetkililer, şiddet uygulayan yerleşimcileri eylemlerinden sorumlu tutmalı, cezasızlık sona ermelidir."

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 21 Nisan'da işgal altındaki Batı Şeria'nın doğu sınırında yer alan Kuzey Ağvar (Ürdün Vadisi) bölgesine gece saatlerinde baskın düzenleyerek el-Malih okulunu yıkmıştı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
Ankara kulisleri kaynıyor: Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği tarih belli oldu

"CHP'li başkan Erdoğan ile görüştü, rozeti hazır"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de Nene için yolun sonu

Yolun sonu!
Tünel üzerine asılan yazıyı gösteren vatandaş, yazılan 20 TL'lik cezaya isyan etti

Tünel üzerindeki yazıyı gösteren vatandaş, yazılan cezaya isyan etti
Tadic, Fenerbahçe'nin şampiyonluktan uzak kalmasının nedenini tek kelime ile cevapladı

Fener'in şampiyon olamamasının nedenini tek kelime ile cevapladı
Real Madrid'de deprem! Yumruk yumruğa kavganın bedeli çok ağır oldu

Yumruk yumruğa kavganın bedelini fena ödeyecekler
Fenerbahçe'de Nene için yolun sonu

Yolun sonu!
Ankara’da 93 yaşındaki adamı dakikalarca dövüp 7 bin lirasını gasbetti

Ankara'da kan donduran anlar! 93 yaşındaki adam cehennemi yaşadı

Galatasaray'da Günay Güvenç'in yerine gelecek isim belli oldu

Yerine gelecek isim şimdiden belli