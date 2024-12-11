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Ankara'da Metro Durağı'nda yangın paniği

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Ankara'da Batıkent metro durağındaki ray hattında meydana gelen yangın, elektrik arızası nedeniyle çıktı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralanan ya da ölen olmadı. Yangın kısa sürede söndürüldü ve seferler normale döndü.

Ankara'da Batıkent metro durağındaki ray hattında çıkan yangın yolcular arasında paniğe neden oldu.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Alınan bilgiye göre, istasyonda ray hattı üzerindeki elektrik arızası nedeniyle ufak çaplı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ölen ya da yaralanan olmayan yangın kısa sürede söndürülürken, yolcular istasyondan tahliye edildi.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, arıza giderilene kadar Batıkent, Batımerkez ve Botanik istasyonlarında hizmet verilemedi. Tahliye edilen yolcuların ulaşımlarını sağlamak amacıyla otobüs seferleri düzenlendi.

Arızanın giderilmesinin ardından metro seferleri normale döndü.

Ankara'da Metro Durağı'nda yangın paniği
Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
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