Batı Trakyalı Türklerden Yunanistan'a Çifte Standart Suçlaması

Batı Trakyalı Türkler, Yunan hükümetinin Arnavutluk'taki azınlık hakları için gösterdiği hassasiyeti, kendi içindeki Türk toplumuna göstermediğini belirterek 'çifte standart' uygulamakla suçladı. ABTTF, Yunanistan'ın Batı Trakya'daki Türk kimliğini tanımadığını ve azınlık haklarını ihlal ettiğini vurguladı.

Batı Trakyalı Türkler, Yunan hükümetinin Arnavutluk'taki azınlıklar konusunda gösterdiği hassasiyeti, kendi sınırları içindeki Batı Trakya Türk toplumuna göstermediğine işaret ederek, Atina yönetimini "çifte standart" uygulamakla suçladı.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Haris Theoharis'in Arnavutluk'taki Yunan azınlığın haklarına ilişkin açıklamalarına tepki gösterildi.

Arnavutluk'tan Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecinde azınlık haklarının korunmasını talep eden Yunanistan'ın benzer hakları ülke içindeki Batı Trakya Türk toplumuna tanımadığı vurgulanan açıklamada, Yunanistan'ın 1981'den bu yana AB üyesi olmasına rağmen, Batı Trakya Türk toplumunun kimliğini tanımadığı, "Türk" isimli dernekleri kapattığı ve Lozan Antlaşması ile güvence altına alınan eğitim ile dini özerklik haklarını kısıtladığı belirtildi.

"İnsan ve azınlık haklarında çifte standart olmaz ama ülkemiz yıllardır bunu yapıyor." ifadesine yer verilen açıklamada, Yunanistan'ın Arnavutluk'a yönelik AB süreci koşulları arasında bulunan Kopenhag Kriterleri'nin, yalnızca aday ülkeler için değil, mevcut AB üyeleri için de geçerli olduğunu anlaması gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
