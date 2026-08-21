Batı Trakya Türkleri: Eğitim Özerkliği Yok Ediliyor

Batı Trakyalı Türkler, Yunanistan'da eğitime yeterince öncelik verilmediğini ve Türk toplumunun eğitim özerkliğinin resmi uygulamalarla sistematik biçimde ortadan kaldırılmaya çalışıldığını ifade etti.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) tarafından yapılan açıklamada, Avrupa Birliği İstatistik Ofisinin (Eurostat) eğitime ayrılan kamu harcamalarına ilişkin verileri değerlendirildi.

Açıklamada, Eurostat verilerinin, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin eğitime verdiği önceliği göstermesi açısından önemli olduğuna işaret edildi.

Yunanistan'ın kamu kaynaklarının dağılımında eğitime yeterince öncelik vermeyen ülkeler arasında yer aldığı vurgulanan açıklamada, bu durumun okul altyapısının iyileştirilmesi ve öğretmenlerin daha iyi koşullarda çalışmasının önünde engel oluşturduğu kaydedildi.

Batı Trakya Türk toplumunun, eğitim alanındaki sorunlarının yalnızca genel kamu politikalarıyla sınırlı olmadığının altı çizilen açıklamada, toplumun antlaşmalarla güvence altına alınan eğitim özerkliğinin resmi uygulamalarla sistematik biçimde ortadan kaldırılmaya çalışıldığı belirtildi.

Kaynak: AA