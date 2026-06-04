Batı Trakyalı Türklerden Yunanistan'a çifte standart eleştirisi

Batı Trakyalı Türkler, Yunanistan'ı azınlık hakları ve hukukun üstünlüğü konularında çifte standart uyguladığı gerekçesiyle eleştirdi.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının, Arnavutluk'un Svernek bölgesinde koruma altındaki bir ekolojik alanda planlanan turizm yatırımına karşı düzenlenen protestolar sırasında Yunan asıllı bir kişinin yaralanmasının ardından açıklama yaptığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Yunanistan'ın olayın aydınlatılmasını talep ettiği ve Arnavutluk'un hukukun üstünlüğüne, mülkiyet haklarına ve Yunan azınlığının haklarının korunmasına riayet etmesi gerektiğini vurguladığı anımsatıldı.

Açıklamada, Yunanistan'ın Arnavutluk'taki Yunan azınlığın anavatanı olarak tepki göstermesinin anlayışla karşılandığı belirtilirken Atina'nın söz konusu olayı bir kez daha Arnavutluk'un Avrupa Birliği (AB) üyelik süreci ve hukukun üstünlüğü ile ilişkilendirmesinin inandırıcı olmadığı ifade edildi.

Yunanistan'ın 1981'den bu yana AB üyesi olmasına rağmen sınırları içinde yaşayan Batı Trakya Türk Azınlığı ile Makedon azınlığın etnik kimliğini ve varlığını tanımadığı kaydedilen açıklamada, ülkenin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını da uygulamadığına dikkat çekildi.

Açıklamada, Yunanistan'ın Makedon Medeniyet Evi ile ilgili AİHM kararını 28 yıldır, Batı Trakya Türk derneklerine ilişkin Bekir Usta ve Diğerleri Dava Grubu kararlarını ise 18 yıldır yerine getirmediği aktarıldı.

Yunanistan'ın komşu ülkelere azınlık hakları konusunda eleştiriler yöneltmeden önce kendi uygulamalarını gözden geçirmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, Batı Trakya Türk Azınlığı ile Makedon azınlığın varlığının tanınması ve bu topluluklara mensup Yunan vatandaşlarının haklarının güvence altına alınması çağrısında bulunuldu.