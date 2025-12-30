Batı Trakyalı Türklerden Yunan bakanın uluslararası kurumlara yönelik sözlerine tepki

Batı Trakyalı Türkler, Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'in Uluslararası Af Örgütü ve Uluslararası Adalet Divanı (UAD) gibi uluslararası hukuk ve insan hakları kurumlarına yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) tarafından yayımlanan açıklamada, Bakan Georgiadis'in Uluslararası Af Örgütü ile Uluslararası Adalet Divanını "kayıtsız, solcu egemenliğindeki gruplar" olarak nitelendirerek, "kimsenin bu kurumlara önem vermemesi gerektiği" yönündeki ifadelerine karşı çıkıldı.

Açıklamada, uluslararası hukukun siyasi söylemlerle itibarsızlaştırılmasının yalnızca kurumları değil, toplumun tüm kesimlerini olumsuz etkileyeceği vurgulandı.

Uluslararası hukuk ve insan hakları mekanizmalarının siyasi gerekçelerle hedef alınmasının hukukun üstünlüğünü zayıflattığına dikkati çekilen açıklamada, bu yaklaşımın sonuçlarını en ağır biçimde kırılgan grupların yaşayacağı aktarıldı.

Açıklamada, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin, Yunan devleti aleyhine Batı Trakya'daki Türk derneklerine ilişkin verdiği kararların uzun yıllardır uygulanmamasının temelinde siyasi irade eksikliğinin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu söylemlerin bireysel değerlendirmeler olarak görülemeyeceği, hükümet üyeleri tarafından dile getirilmesinin Yunanistan'ın uluslararası hukuk sistemine yaklaşımı konusunda ciddi soru işaretleri doğurduğu kaydedildi.

Georgiadis, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, sosyal medyada birçok hesabın günlerdir, İsrail'in katılımı nedeniyle Yunanistan'ın 2026 Eurovision şarkı yarışmasından çekilmeyişini protesto ettiğini aktararak, bazı ülkelerin aldığı çekilme kararının bu ülkelerdeki ideolojik sol hegemonyadan kaynaklandığını ileri sürmüştü.

Yunan bakan paylaşımında "Hem Eurovision'da kalıyoruz hem de İsrail'i destekliyoruz, zira İsrail dostumuz ve müttefikimiz." ifadelerine yer vermişti.

Paylaşıma bir sosyal medya kullanıcısının "Uluslararası Af Örgütünün İsrail'in Gazze'de soykırım işlediği yönündeki tespiti ve Uluslararası Adalet Divanının Gazze'de soykırım işlendiği yönünde ikna edici deliller bulunduğu, tüm uluslararası toplumun bunu önleyecek adımlar atması gerektiği yönünde kararının olduğu" şeklinde cevap vermesi üzerine Georgiadis, bunların önemsiz olduğunu savunmuştu. Georgiadis, "Sol görüşün hakim olduğu alakasız yapılar. Kimse bunlara hiçbir önem vermemeli." demişti.