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Batı Trakya Türklerinden Çınar Camisi kararına tepki

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Batı Trakyalı Türkler, İskeçe Çınar Camisi'ndeki olaylarla ilgili 4 kişiye verilen 17'şer aylık hapis cezasını haksız bularak tepki gösterdi. ABTTF, kararın azınlığın dini özerkliğini hedef aldığını belirtti.

Batı Trakyalı Türkler, İskeçe Çınar Camisi'nde yaşanan olaylarla ilgili davada 4 Batı Trakya Türkü'ne verilen 17'şer aylık hapis cezasına tepki gösterdi.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) tarafından yapılan açıklamada, mahkemenin kararının haksız olduğu belirtilerek yargılanan kişilere destek mesajı verildi.

Davanın Batı Trakya Türk Azınlığı'nın dini özgürlükleri ve müftülük meselesiyle bağlantılı olduğu vurgulanan açıklamada, Yunanistan'da müftülerin devlet tarafından atanmasına yönelik uygulamaya eleştiriler yöneltildi.

Açıklamada, yargılanan kişilerin Yunan devleti tarafından atanan müftülere yönelik tepki gösterdiklerini ve azınlığın seçtiği müftüye destek verdikleri hatırlatılarak, mahkeme kararının Batı Trakya Türk Azınlığı'nın dini özerkliğini hedef aldığına dikkat çekildi.

Ne olmuştu?

Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Genel Sekreteri Yorgos Kalancis'in de katıldığı İskeçe Medresesi'nin açılış töreninin ardından 11 Ekim 2024'te Yunan devletince atanan müftüler, Çınar Camisi'nde cuma namazı kılmak istemiş ancak cami cemaati tarafından protesto edilerek camiye girişleri engellenmişti.

İskeçe Mahkemesi, olayla ilgili 18 Haziran'da görülen davada Hüseyin Baltacı, Ozan Ahmetoğlu, Bahri Belço ve Murat Köse'yi 17'şer ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Mahkeme, söz konusu cezaların ertelenmesine ve para cezasına çevrilmesine karar vermişti.

Yunanistan'da Batı Trakya Türk Azınlığı'nın müftüleri ve vakıf yönetimleri, devlet tarafından atanırken Türk azınlık, uzun yıllardır dini liderlerini seçimle belirleme talebini dile getiriyor.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet
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