Batı Trakya Türkleri AGİT Toplantısında Temsil Edildi

Batı Trakya Türkleri, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) 16-17 Mart tarihlerinde Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 1. Tamamlayıcı İnsani Boyut Toplantısı'nda temsil edildi.

Batı Trakya Türk Azınlığı temsilcileri, AGİT'in 16-17 Mart'ta Viyana'da düzenlenen 1. Tamamlayıcı İnsani Boyut Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda söz alan Batı Trakya Türk Azınlığı temsilcileri, azınlıkların dil, kültür ve kimliğinin korunmasında uluslararası mekanizmaların önemine dikkati çekti.

Temsilciler, Batı Trakya Türk Azınlığının haklarının Lozan Antlaşması ile güvence altına alındığını vurgulayarak Yunanistan'ın eğitim, kültürel haklar ve vakıf mallarının yönetimi alanlarında bu yükümlülüklere aykırı uygulamalar gerçekleştirdiğini ifade etti.

Ayrıca, azınlıkların yasa yapım süreçlerine dahil edilmesinin önemine işaret edilen temsilciler, Yunanistan'ın azınlığın genelini temsil eden Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulunun görüşlerini dikkate alması gerektiğini belirtti.

Toplantıda yapılan konuşmalarda, Batı Trakya Türk Azınlığının dernekleşme özgürlüğü, ana dilde eğitim ve dini lider seçimi konularında yaşadığı sorunlar da gündeme getirildi. Temsilciler, Yunanistan'a azınlıkla diyalog kurma ve hukukun üstünlüğü ile demokratik ilkelere saygı gösterme çağrısında bulundu.

Öte yandan Yunanistan temsilcileri toplantıda, Batı Trakya'daki azınlığın "Müslüman azınlık" olduğunu ve tüm haklardan yararlandığını savundu.

Yunanistan, Türk kimliğini inkar ediyor

Lozan Barış Antlaşması, Batı Trakya'daki Türk varlığını fiilen tanıyan hükümler içermesine rağmen Yunanistan hükümeti, Türk azınlık ifadesinin antlaşma metninde yer almadığını ileri sürerek azınlığın etnik kimliğini tanımıyor.

Lozan Barış Antlaşması'nın "Azınlıkların Korunması" başlıklı maddelerinde, "Müslüman" tabiri geçse de antlaşmanın diğer hükümlerinde yer alan "Türk" ifadesi ve konferans tutanaklarında yapılan beyanlar, mübadele dışında bırakılan Batı Trakya'daki azınlık mensuplarının Türk olduklarını açıkça ortaya koyuyor.