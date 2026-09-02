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İsmail Rodoplu Kabri Başında Anıldı

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Batı Trakya Türklerinin hak mücadelesinin önde gelen isimlerinden gazeteci ve eski milletvekili İsmail Rodoplu, vefatının 6. yılında Gümülcine'ye bağlı Semetli köyündeki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Batı Trakya Türklerinin hak arama mücadelesinin önde gelen isimlerinden, eski bağımsız milletvekili ve gazeteci İsmail Rodoplu, vefatının 6. yılında kabri başında anıldı.

Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD) tarafından düzenlenen tören, derneğin eski başkanı Rodoplu'nun doğum yeri olan Gümülcine'ye bağlı Semetli köyü mezarlığında gerçekleştirildi.

BTAYTD Başkanı Zeynep Tevfikoğlu, törende yaptığı konuşmada, Rodoplu'nun Batı Trakya Türk toplumu için önemli hizmetlerde bulunduğunu belirtti.

Rodoplu'nun topluma bağlılık ve hizmet anlayışını sonraki nesillere miras bıraktığını ifade eden Tevfikoğlu, bu mirası genç kuşaklara aktarmaya devam ettiklerini söyledi.

Törende, BTAYTD üyesi Seher Ahmet, Rodoplu'nun öz geçmişini okudu.

Anma törenine, Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu, Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği Başkanı Aydın Ahmet, Rodoplu'nun ailesi ve çok sayıda soydaş katıldı.

Kaynak: AA
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