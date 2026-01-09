Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Yunanistan'daki müftülük uygulamalarına tepki gösterdi

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu, Yunanistan'daki müftülük meselesine ilişkin son uygulamalara yönelik sert tepki gösterdi.

Danışma Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Trakya'da Dimetoka'da müftü belirleme sürecinin, Batı Trakya Türk Azınlığının iradesinin yok sayılarak yürütüldüğü, söz konusu uygulamaların demokratik ilkelere aykırı olduğu belirtildi.

Açıklamada, Dimetoka'da Emin Şerif'in müftü olarak atanmasının ve Atina'da yemin ederek göreve başlamasının, azınlık tarafından kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Bu sürecin meşruiyet taşımadığına işaret edilen açıklamada, azınlığa ve temsilcilerine danışılmadan atılan tek taraflı adımların toplumsal barışa zarar verdiği vurgulandı.

Devletin, müftülük sorununa yönelik samimi ve kapsayıcı bir yaklaşım sergilemediği belirtilen açıklamada, azınlığın uzun süredir dile getirdiği talep ve beklentilerin görmezden gelindiği bildirildi.

Dimetoka'da izlenen yöntemin "dayatmacı ve güven zedeleyici" olduğu vurgulanan açıklamada, dini ve toplumsal açıdan hassas bir konuda bu yaklaşımın kabul edilemez olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Dimetoka'da gerçekleştirilen bir cami açılışında tayinli müftünün Yunanca dua etmesinin, azınlığın dini ve kültürel hassasiyetlerinden uzak bir anlayışı ortaya koyduğunun altı çizildi.

Açıklamada, Dimetoka'da uygulanan sürecin benzerlerinin, Gümülcine ve İskeçe'de de hayata geçirileceğine yönelik açıklama ve haberlerin, azınlıkta ciddi endişelere yol açtığı belirtilerek, "bu durumun azınlık ile devlet arasındaki güven ilişkisini daha da zedeleyebileceği" uyarısında bulunuldu.

Yunan devletine, "müftülük sorununun samimi, gerçek ve yapıcı bir diyalog temelinde ele alınması, azınlığın iradesine saygı gösterilmesi ve hür iradeyle seçilen müftülerin tanınması" çağrısında bulunuldu.

Müftü atamalarına yönelik mevcut uygulamaların demokrasi ve insan hakları açısından kabul edilemez olduğu kaydedildi.

Yunanistan'da, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın dini liderleri, müftüler ve azınlığa ait vakıfların idare heyetleri devlet tarafından atama yoluyla belirleniyor. Türk azınlık ise bu uygulamalara karşı çıkarak kendilerinin seçtiği müftülerin görev yapmasını istiyor.