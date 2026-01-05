Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu, azınlık okuluna yapılan saldırıyı kınadı

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu, Rodop iline bağlı Karacaoğlan köyündeki Türk Azınlık İlkokuluna yönelik saldırıyı kınadı.

Danışma Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, kapatılmış olsa dahi bir eğitim kurumunun hedef alınmasının açık bir vandallık olduğu, olayın şiddetle kınandığı ifade edildi.

Açıklamada, eğitim kurumlarına yönelik saldırıların kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Saldırının, 4 Ocak Pazar günü köy sakinlerinin durumu fark etmesiyle ortaya çıktığı aktarılan açıklamada, haber verilmesi üzerine polis ekiplerinin okul binasında inceleme yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, yürütülen soruşturmanın kısa sürede somut sonuç vermesi temennisinde bulunuldu.

Karacaoğlan köyündeki Azınlık İlkokuluna yönelik saldırının bir an önce aydınlatılması, faillerin yakalanarak adalet önüne çıkarılması ve gerekli cezaların verilmesi istenen açıklamada, ayrıca azınlık okullarının, gerçek sahipleri olan azınlık toplumuna iade edilmesi gerektiği vurgulandı.

Son dönemde, kapatılan azınlık okullarına yönelik saldırılarda artış yaşandığına işaret edilen açıklamada, bu tür eylemlerin son bulması gerektiği kaydedildi.

Ayrıca 17 Mayıs 2025'te Şapçı-Maronya Belediyesine bağlı Aşağıköy Türk Azınlık İlkokulunun da saldırıya uğradığı, çıkan yangında okul binasının kullanılamaz hale geldiği hatırlatılan açıklamada, Aşağıköy İlkokuluna ilişkin soruşturmadan bugüne kadar sonuç alınamamasının failleri cesaretlendirdiği ve benzer olaylara zemin hazırladığı belirtildi.