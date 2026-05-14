Batı Trakya Türk heyeti, AGİT toplantısında Türk azınlığın sorunlarını anlattı

Batı Trakya Türk Azınlığı temsilcileri, Viyana’daki AGİT toplantısında azınlık mensuplarının dijital platformlarda nefret söylemi, tehdit ve dezenformasyona maruz kaldığını, bu durumun toplumsal önyargıyı körüklediğini dile getirdi.

Batı Trakya Türk Azınlığı'nı temsilen Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD) ve Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi temsilcilerinden oluşan heyet, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ek İnsani Boyut Toplantısı'na katıldı.

"Dijital çağda sivil alanın korunması" temasıyla düzenlenen toplantıya, ABTTF adına Fuat Ali ve Melek Kırmacı, BTAYTD adına Dr. Pervin Hayrullah ve DEB Partisi adına Kerem Abdurahimoğlu katıldı.

Toplantıda söz alan Batı Trakya Türk heyeti, azınlık mensuplarının dijital platformlarda hedef gösterildiğini, nefret söylemine ve tehditlere maruz kaldığını, sosyal medyada sürgün, etnik temizlik ve ölüm tehdidi içeren paylaşımlar yapıldığını anlattı.

Heyet, azınlık mensuplarının dijital ortamda izlenme ve idari yaptırımlara maruz kalma endişesiyle kimliklerini, kültürel bağlarını ve azınlık haklarına ilişkin görüşlerini açıkça ifade etmekten çekindiklerini aktardı.

Son dönemde Batı Trakya Türk Azınlığı temsilcileri ve sivil toplum üyelerine yönelik karalama kampanyaları ve dezenformasyon faaliyetlerinin arttığını belirten heyet, bu durumun toplumsal önyargı ve düşmanlığı körüklediğine dikkat çekti.

Heyet ayrıca, yerel medyada asılsız ve kışkırtıcı haberlerin yayımlandığını kaydederek, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın Yunanistan'da "ulusal tehdit" veya "yabancı güçlerin temsilcisi" şeklinde gösterildiğini vurguladı.

Uluslararası raporlarda, Yunanistan'da yargı bağımsızlığının zayıfladığı ve sivil toplumu etkileyen kısıtlamaların arttığının anımsatıldığını aktaran heyet, bu gelişmelerin azınlık açısından özellikle endişe verici olduğunu belirtti.

Heyet, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın, örgütlenme özgürlüğünün ihlali ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Bekir Usta ve diğerleri kararlarının uygulanmaması gibi yapısal sorunlarla karşı karşıya bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet
