Batı Trakya'da Türk azınlık okulu öğrencileri talepleri karşılanmayınca derse girmedi

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Batı Trakya'nın İskeçe kentindeki Türk Azınlık Ortaokulu ve Lisesi öğrencileri, eğitim koşullarına ilişkin taleplerinin karşılanmaması üzerine dün derse girmedi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, öğrenciler, sabah saatlerinde okul önünde toplanarak üçüncü ders saatine kadar derslere katılmadı.

Bu süreçte okuldan ayrılan öğrenciler, taleplerini içeren yazılı metni okul yönetimine teslim etti.

Öğrenciler, okulun ikinci binasının kullanım dışı bırakılması nedeniyle ana binada yoğunluk yaşandığını ve bazı sınıflardaki öğrenci sayısının 30'a kadar çıktığını belirterek, ikinci binanın yeniden kullanıma açılmasını ve sınıflardaki öğrenci sayısının azaltılmasını talep etti.

Okul yönetiminin görüşmelerdeki tutumunu eleştiren öğrenciler, ayrıca okul encümen heyeti ile okul aile birliğinin gelişmeler hakkında yeterince bilgilendirilmesini ve ders sırasında tuvalete gitmek için okul yönetiminden yazılı izin alınması uygulamasının kaldırılmasını istedi.

Kaynak: AA