Batı Trakya'da Türk Azınlığı Kurban Bayramı Namazını Kıldı

Batı Trakya'da yaşayan Türk azınlığı, Kurban Bayramı namazını kılmak için camilere akın etti. Gümülcine ve İskeçe'deki camilerde bayram namazı kılan Türkler, namazın ardından birbirleriyle bayramlaştı. İskeçe'de, Müftü Mustafa Trampa'nın Çınar Camisi'nde namaz öncesi verdiği vaazda birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı. Türkler tarafından doldurulan camide, bayram namazını Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, soydaş milletvekilleri Hüseyin Zeybek ve Burhan Baran, Mustafçova Belediye Başkanı Ridvan Delihüseyin ile çeşitli Türk kurum ve kuruluş temsilcileri de eda etti. Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğunda düzenlenen geleneksel halka açık bayram kutlamasının ise kurban kesimi nedeniyle yarın yapılacağı bildirildi. Bayram vesilesiyle Türk dernekleri Gümülcine ve İskeçe'de çeşitli kültürel faaliyetler düzenleyecek.