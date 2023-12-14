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Batı Trakya'da Polis Aracının Çarptığı Ayşe Kadri İçin Protesto

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Batı Trakya'nın Mizanlı köyünde polis aracının çarpması sonucu hayatını kaybeden Ayşe Kadri için İskeçe şehir merkezinde protesto düzenlendi. Göstericiler, olayın aydınlatılmasını ve sorumluların cezalandırılmasını talep etti.

Batı Trakya'da, İskeçe'nin Mizanlı köyünde polis aracının çarpması sonucu hayatını kaybeden Ayşe Kadri için protesto gerçekleştirildi.

Çeşitli sol grup ve Batı Trakyalı Türklerin çağrısıyla İskeçe şehir merkezinde bir araya gelen göstericiler, "Olay hemen aydınlatılmalı", "Kimse bu cinayetin üstünü örtemez" şeklinde sloganlar atarak İskeçe Emniyet Müdürlüğüne yürüdü.

Grup, burada bir süre bekledikten sonra dağıldı.

İskeçe'nin Mizanlı köyünde yaşayan Ayşe Kadri, 6 Aralık Çarşamba günü yürüyüş yaparken polis aracının çarpması sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı Kavala Hastanesinde 12 Aralık Salı günü hayatını kaybetmişti.

Aracı kullanan 34 yaşındaki polis, ilk ifadesinde olayın görgü tanığı olduğu iddiasında bulunmuş ancak daha sonra devriye aracıyla genç kadına çarptığını itiraf etmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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