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Batı Trakya'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla Batı Trakya'nın Gümülcine kentinde Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu verildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla Batı Trakya'nın Gümülcine kentinde Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu verildi.

Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen resepsiyona Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu, Batı Trakya Türk Azınlığının seçilmiş iki müftüsü, İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek, Rodop Milletvekili Özgür Ferhat, Türk belediye başkanları, azınlık kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda soydaş katıldı.

Resepsiyonda konuşan Muavin Konsolos Ali Tosun, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümünü kutlayarak başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarını, gazileri ve şehitleri saygı ve rahmetle andı.

Türkiye'nin geride kalan 103 yılda demokratik yönetimden ekonomik kalkınmaya, küresel diplomasiden toplumsal dönüşüme kadar birçok alanda ilerleme kaydettiğini belirten Tosun, ülkenin uluslararası toplumun güçlü, kendine güvenen ve aktif bir üyesi olduğunu vurguladı.

Batı Trakya Türk Azınlığına da seslenen Tosun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın azınlık mensuplarını Yunanistan için bir zenginlik olarak gördüğünü hatırlattı.

Tosun, "Sizleri iki ülke arasında dostluk, kültür ve gönül köprüsü olarak görüyoruz. En büyük temennimiz kimliğinizi, kültürünüzü ve dilinizi yaşatmanız ve gelecek nesillere aktarmanızdır." dedi.

Türkiye'nin Batı Trakya Türk Azınlığı'nın yanında olmaya devam edeceğini vurgulayan Tosun, "Beklentilerinizin karşılanması için her platformda adım atmayı sürdüreceğiz. Her daim yanınızdayız." ifadelerini kullandı.

Tosun, resepsiyona katılan davetlilerin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak katılımları dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: AA
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