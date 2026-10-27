Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Batı Şeria'nın Umm Safa köyünde İsrailliler 3 Filistin aracını ateşe verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İşgal altındaki Batı Şeria'nın batısındaki Umm Safa köyünde İsrailliler, gece yarısı Filistinlilere ait 3 aracı ateşe verdi. Köy Meclisi Başkanı Mervan Sabah, köy halkının saldırıya karşı koymasıyla İsraillilerin köyden çekildiğini aktardı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın batısında bulunan Umm Safa köyünde Filistinlilere ait 3 aracı ateşe verdi.

Umm Safa Köy Meclisi Başkanı Mervan Sabah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsraillilerin gece yarısında köye saldırdığını söyledi.

Sabah, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin köydeki 3 aracı ateşe verdiğini ve araçların yandığını aktardı.

Köy halkının İsraillilerin saldırılarına karşı koyduğunu belirten Sabah, bu şekilde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin köyden çekildiğini kaydetti.

Sabah, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Umm Safa'da geniş bir araziyi de gasbettiğini ifade etti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik ihlallerinde artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
Bu haber 99 sitede yayınlandı.
Sözcü.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Ercüment İşleyen gözaltına alındı

Sözcü.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Ercüment İşleyen gözaltına alındı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayseri'de dün kiralanan çiçekçi dükkanı 4 kişi tarafından kurşunlandı

Daha dün kiralandı, bugün tüfeklerle tarandı
Görüntü bu sabah kaydedildi! Sağanağın vurduğu iki ilçede yollar göle döndü

Antalya'dan sonra İstanbul! Görüntü bu sabah kaydedildi
Akciğer kanseri ameliyatı olan Papa 14'üncü Leo'nun son durumu belli oldu! Ek tedaviye gerek yok

Akciğer kanseri ameliyatı olmuştu! Papa 14. Leo'dan yeni haber
Nicole Kidman dergi çekiminde: Kaslı pozları dikkat çekti

Ünlü oyuncu 59 yaşında karın kaslarını sergiledi!
Kanada’nın yüksek güvenlikli hapishanesinde drone skandalı! Mahkûma hamburger menüsü ulaştırıldı

Hapishanede akılalmaz skandal: Drone burunlarının dibine servis yaptı

Derbi sonrası Volkan Demirel bombayı patlattı: Evet, istiyorum

Volkan bombayı patlattı: Evet, istiyorum
Ürdün'den Suriye'ye hava harekatı! Savaş uçakları bomba yağdırdı

Türkiye'nin yanı başına bomba yağdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var