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El Halil'de İsrailli Yerleşimcilerin Toprak Yakmasına Tepki

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EL HALİL, 6 Haziran (Xinhua) -- Batı Şeria'nın El Halil kentinin Idhna köyünde İsrailli yerleşimcilerin topraklarını ateşe vermesine tepki göstermek amacıyla gösteri düzenleyen Filistinliler, 5 Haziran 2026. (Fotoğraf: Mamoun Wazwaz/Xinhua)

EL HALİL, 6 Haziran (Xinhua) -- Batı Şeria'nın El Halil kentinin Idhna köyünde İsrailli yerleşimcilerin topraklarını ateşe vermesine tepki göstermek amacıyla gösteri düzenleyen Filistinliler, 5 Haziran 2026. (Fotoğraf: Mamoun Wazwaz/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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