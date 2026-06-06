El Halil'de İsrailli Yerleşimcilerin Toprak Yakmasına Tepki
EL HALİL, 6 Haziran (Xinhua) -- Batı Şeria'nın El Halil kentinin Idhna köyünde İsrailli yerleşimcilerin topraklarını ateşe vermesine tepki göstermek amacıyla gösteri düzenleyen Filistinliler, 5 Haziran 2026. (Fotoğraf: Mamoun Wazwaz/Xinhua)
EL HALİL, 6 Haziran (Xinhua) -- Batı Şeria'nın El Halil kentinin Idhna köyünde İsrailli yerleşimcilerin topraklarını ateşe vermesine tepki göstermek amacıyla gösteri düzenleyen Filistinliler, 5 Haziran 2026. (Fotoğraf: Mamoun Wazwaz/Xinhua)
Kaynak: Xinhua