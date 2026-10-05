Batı Şeria'daki baskınlarda İsrail ordusu, ikisi kadın 12 Filistinliyi gözaltına aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenleyen İsrail ordusu, ikisi kadın, üçü çocuk, 12 kişiyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Ofisinden yapılan açıklamada İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın Nablus, Cenin, Tubas, Ramallah, Beytüllahim ve El-Bire kentlerinde evlere baskınlar düzenlediği aktarıldı.

Tubas'ta biri kadın, 2 Filistinlinin gözaltına alındığı, söz konusu kadının "eşinin teslim olmaya zorlanması" için gözaltında tutulduğu belirtildi.

Nablus'un Deyr Şeref ve Kavseyn köylerine baskın düzenleyen İsrail ordusunun, 2 köyden 3 çocuğu gözaltına aldığı ifade edildi.

Cenin'de 3, Beytüllahim'de 2 kişi, El-Bire kentinde de biri kadın, diğeri Birzeit Üniversitesi öğrencisi olmak üzere 2 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.

Kaynak: AA