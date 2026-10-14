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Batı Şeria'da zeytin hasadında İsrailliler 17 yaşındaki çocuk ve çiftçiyi yaraladı

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Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde zeytin hasadı yapan Filistinlilere saldıran İsrailliler, Nablus'un güneyindeki Beyta'da 17 yaşındaki çocuk ile bir çiftçiyi yaraladı. Filistin heyeti, bu ayın başından bu yana zeytin hasadıyla bağlantılı 136 saldırının belgelendiğini duyurdu.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde zeytin hasadı yapan Filistinlilere saldırarak biri çocuk 2 kişiyi yaraladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, fanatik İsrailliler Nablus'un güneyindeki Beyta beldesinde 17 yaşındaki çocuk ile bir çiftçiyi darbederek yaraladı.

Filistin Kızılay ekipleri yaralanan çocuğa tıbbi müdahalede bulundu.

İsraillilerin saldırısında yaralanan çiftçinin kanlar içindeki görüntüsü sosyal medyada sıkça paylaşıldı.

Ramallah'ın kuzeyindeki Turmusaya beldesinde de zeytin toplayan Filistinliler, fanatik İsraillilerin saldırısına uğradı.

Turmusaya'nın kuzeyinde çiftçilere saldıran İsrailliler, provokatif eylemlerde bulunup Filistinlilerin tarım arazilerine ulaşmasını engellemeye çalıştı.

Bölge sakinlerinin saldırıya karşı koymasının ardından gaspçı İsrailliler, Turmusaya arazisi üzerinde kurdukları kaçak yerleşim yerine çekildi.

Yerel kaynaklar, İsraillilerin kaçak yerleşim yeri kurmasının ardından İsrail ordusuna ait buldozerlerin 2 binden fazla zeytin ağacını sökerek, burayı Şilo yerleşimine bağlayan bir yol açtığını aktardı.

Filistin Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Heyeti, 12 Ekim'de, bu ayın başından bu yana İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından gerçekleştirilen, zeytin hasadı sezonuyla bağlantılı 136 saldırının belgelendiğini duyurmuştu.

Genellikle ekim ayının başında başlayıp kasım ayının sonuna kadar süren zeytin hasadı, binlerce Filistinli ailenin başlıca geçim kaynakları arasında yer alıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
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