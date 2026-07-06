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Filistin topraklarını gasbeden silahlı İsrailliler, Batı Şeria'da 6 Filistinliyi yaraladı

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İsrail askerlerinin korumasındaki silahlı İsrailliler, El-Halil kentine bağlı Mesafir Yatta bölgesindeki Ummu Hayr köyüne baskın düzenledi. Saldırıda 6 Filistinli yaralanırken, bir ev askeri bölge ilan edildi ve hayvanlar mahsur kaldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırıda 6 Filistinli yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yayımlanan habere göre İsrail askerlerinin korumasında yaklaşık 30 silahlı İsrailli, El-Halil kentinin Mesafir Yatta bölgesine baskın düzenledi.

Bölgedeki Ummu Hayr köyünün girişini kapatan İsrailliler, Filistinlilerin evlerine saldırdı; köy sakinlerini darbetti.

Saldırıda yaralanan 6 Filistinliye olay yerinde müdahale edildi.

İsrail askerleri, köy sakinlerinden Filistinli Salim Hezelin'in evine baskın gerçekleştirerek çevresini "askeri bölge" ilan etti ve 2 gün süreyle kapalı olduğunu duyurdu.

Aile fertlerinin, evlerine ve hayvanlarının bulunduğu ağıla ulaşımı engellenirken yiyecek ve su verilemeyen hayvanlar mahsur kaldı.

Toprakları gasbeden İsrailliler ayrıca Yatta beldesinde Filistinli Eyüb Mısri'ye ait arazinin çitlerini tahrip etti, elektrik tellerini kesti.

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle işbirliği halinde tırmandırdığı gerilim, 1175 Filistinlinin ölümüne, 12 bin 919 kişinin yaralanmasına, yaklaşık 24 bin kişinin tutuklanmasına, 33 bin kişinin ise zorla yerinden edilmesine yol açtı.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy
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