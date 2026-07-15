Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırısında 3 kişi yaralandı

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırısında 3 kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, fanatik silahlı İsrailliler, askerlerin korumasında El Halil kentinin Yatta beldesinin güneyindeki Vad er-Rahim bölgesinde yaşayan "Şenaran" ailesine ait evlere saldırdı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, saldırıda Huzeyfe Muhammed Şenaran, Muhammed Musa Şenaran ve Mahmud Ömer Şenaran'ı darbederek yaraladı.

Yaralıların Yatta Devlet Hastanesine kaldırıldığı, sağlık durumlarının stabil olduğu belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre de İsrail askerleri, Nablus kentinde 3 Filistinli genci gözaltına aldı. İsrail askerlerinin evlere baskın düzenleyip arama yaptığını ve gözaltına alınan gençlerden birinin babasını darbettiği de aktarıldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre ise Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Nablus'un doğusundaki Beyt Dacan beldesinde bulunan El-Akaba bölgesine sızarak Filistinlilere ait çok sayıda aracın lastiklerini patlattı.

İsrail güçleri, Kalkilya kentinde ikisi Habla beldesinden olmak üzere 3 Filistinli genci evlerine düzenlenen baskınlar ve aramaların ardından gözaltına aldı. İsrail askerleri baskınlar sırasında evlerdeki eşyalara da zarar verdi.

Ayrıca İsrail güçleri, Beytüllahim kentindeki Dehişe Mülteci Kampı'na düzenledikleri baskında 25 Filistinliyi alıkoydu. Alıkonulan kişiler saatlerce sorgulandıktan sonra serbest bırakıldı.