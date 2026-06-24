Haberler

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilere ve mülklerine saldırılarını sürdürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İşgal altındaki Batı Şeria'da silahlı İsrailliler, Filistinlilerin evlerine ve araçlarına saldırdı, 60'a yakın ağacı söktü ve 4 Filistinliyi yaraladı. Nablus'ta da benzer saldırılar yaşandı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Filistinlilere evlerine ve araçlarına saldırdı, yaklaşık 60 ağacı söktü.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, silahlı İsrailliler Batı Şeria'nın güneyindeki Yatta beldesine düzenledikleri saldırıda 4 Filistinli yaralandı.

Filistinli aktivist Usame Mehamira, İsraillilerin Yatta'nın Vadi el-Rahim ve Hıllet el-Hums bölgelerinde Filistinlilerin evlerine ve arazilerine saldırdığını, saldırıda hafif yaralanan 4 kişinin Yatta Devlet Hastanesine kaldırıldığını söyledi.

Mehamira, saldırgan İsraillilerin, Filistinli Cibril Rumi'ye ait ekseriyeti zeytin 40 ağacı söktüğünü ve Vadi el-Rahim ile Hıllet el-Hums'u birbirine bağlayan yolu da kapattıklarını aktardı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'ta da fanatik İsrailliler, Burin beldesinde Filistinlilerin evlerine saldırdı.

Burin Köy Meclisi Başkanı İbrahim İmran, İsraillilerin gece saatlerinde Hişam Zeben'in evine saldırdıklarını ve evin bahçesindeki iki araca zarar verdiklerini belirtti.

İmran, saldırgan İsraillilerin sabah saatlerinde de evinden çıkan Eymen Atallah Sufan ve çocuklarına biber gazı sıktıkları, bu kişilerin Huvvara beldesindeki İbn-i Sina Hastanesine kaldırıldığını söyledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
İlaç stoklayıp yurtdışına satan eczacılara operasyon! 19 kişi gözaltına alındı

İnsan hayatını hiçe sayan vurgun! 19 eczacı gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cimriliğin sınırı mahkemelik oldu! Eşine 'çay demleme' demenin bedeli ağır olabilir

Eşine "çay demleme" demenin bedeli ağır olabilir
Korkunç facia! Sıcak hava balonu alev aldı, 8 kişi hayatını kaybetti

Yürek yakan kare! Saniyeler sonra yaşanacaklardan habersizdiler
Tasma rezaletinde çarpıcı detay! Görüntüler için genç kadına para ödemiş

Gören dönüp bir daha baktı! Nedeni saatler sonra ortaya çıktı
Ankara'da NATO zirvesi alarmı! Özel hareket sahaya indi

Kuş uçurtulmuyor! Özel harekat bile sahaya indi
Öğretmen ve okul müdürü arasındaki yasak aşk ifşa oldu

Öğretmen ve okul müdürü arasındaki yasak aşk ifşa oldu
Doğada bulup topladılar! Yakalanınca 2 milyon TL ceza yediler

Doğada bulup topladılar! 2 milyon TL ceza yediler
Afra Saraçoğlu sezonun yorgunluğunu denizde attı! Verdiği pozlar olay oldu

Güzel oyuncu sezon yorgunluğunu denizde attı! Tatil pozları olay oldu