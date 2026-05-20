Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da biri kadın 3 Filistinliyi yaraladı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenledikleri saldırılarda 1'i kadın 3 Filistinliyi yaraladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre bir grup İsrailli, Nablus'un güneyinde yasa dışı Yitzhar yerleşimi yakınında yoldan geçen bir araca saldırdı.

Aracın sürücüsü Marlin Avvad ise saldırıdan kaçarken geçirdiği kaza nedeniyle yaralandı. Filistinli kadın, tedavi için hastaneye sevk edildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ayrıca, Nablus'un kuzeyindeki Yasıd köyüne baskın düzenledi.

İsrailliler, baskın sırasında Samih Sammara ve oğlunu darbetti. Baba ve oğul darp nedeniyle yaralandı.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da neredeyse her gün Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.