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Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da tarla ve araçları ateşe verdi

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İşgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya kentinde bir grup İsrailli, Filistinlilere ait tarım arazisini, 4 aracı ve 3 evi kundaklayarak hasara yol açtı.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya kentinde tarlaları ve araçları ateşe verdiği belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın yerel kaynaklardan aktardığı habere göre, bir grup İsrailli, Kalkilya'nın doğusundaki Cit köyünde yaklaşık 4-5 dönümlük tarım arazisini kundakladı.

Sivil Savunma ekipleri ile köylüler, çıkan yangını söndürdü.

İsrailliler ayrıca Filistinlilere ait 4 aracı da yaktı. Araçlardan ikisinin, köye ziyarete gelen 2 kişiye ait olduğu belirtildi.

Gaspçı İsrailliler, köydeki 3 eve de molotof kokteyli atarak hasara neden oldu.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, neredeyse her gün Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskınlar düzenliyor.

Söz konusu saldırılar arasında ateş açarak yaralama, öldürme, darbetme, mülkü tahrip etme, ekin ve hayvanlara zarar verme ve çiftçilerin arazilerine erişimini engelleme gibi eylemler yer alıyor.

Kaynak: AA / Layan Bsharat
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