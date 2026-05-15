Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 2 aracı yaktı

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin batısındaki Şukba beldesinde 2 aracı ateşe verdiği bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, gaspçı İsrailliler, Şukba beldesinin batı kesimine saldırarak Filistinlilere ait 2 aracı ateşe vererek 4 aracın camlarını kırdı ve olay sırasında içinde vatandaşların bulunduğu iki tarım yapısına da zarar verdi.

Gaspçı İsrailliler, daha sonra İsrail güçlerinin bölgeye baskınıyla eş zamanlı olarak olay yerinden çekildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nin raporuna göre, İsrail güçleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, nisan ayında Filistin topraklarına ve mülklerine yönelik toplam 1637 saldırı düzenledi.

Rapora göre, İsrail ordusu 1097 saldırı düzenlerken, gaspçı İsrailliler 540 saldırıda bulundu. Saldırıların en yoğun olduğu bölgelerin 402 olayla Nablus, 340 olayla El Halil, 312 olayla Ramallah-Bire, 171 olayla da Beytüllahim olduğu kaydedildi.