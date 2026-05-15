Filistinlilerin topraklarını gasbeden bir İsrailli, Batı Şeria'da bir köpeği döverek öldürdü

Güncelleme:
İşgal altındaki Batı Şeria'da, Ramallah yakınlarındaki Atara köyüne düzenlenen baskında maskeli bir İsrailli, iki sopayla bir bekçi köpeğini defalarca vurarak öldürdü. Filistin basınına yansıyan görüntülerde, köpeğin aldığı darbelere yenik düştüğü görüldü.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden bir İsraillinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında bir köpeği döverek öldürdüğü ortaya çıktı.

Filistin basınında, maskeli bir İsraillinin, Ramallah yakınlarındaki Atara köyüne düzenlenen baskın sırasında bir bekçi köpeğine saldırısı yer aldı.

İsraillinin, iki elinde iki sopayla köpeğe defalarca vurduğu ve köpeğin aldığı darbelere yenik düştüğü görüldü.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da sık sık kent ve kasabalara baskın düzenleyerek Filistinlilere, mülklerine, hayvanlarına ve arazilerine zarar veriyor.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı

İki ülke anlaşmaya vardı! Ateşkes bir kez daha uzatıldı
