Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Batı Şeria'da İsrail saldırısında 4 Filistinli yaralandı, onlarca zeytin ağacı yakıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FKÖ'ye bağlı konsey, Batı Şeria'da çiftçilere yönelik saldırılarda 4 Filistinlinin yaralandığını ve onlarca zeytin ağacının yakıldığını açıkladı. Açıklamaya göre saldırılar Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde gerçekleşti; konsey uluslararası topluma destek çağrısı yaptı.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da çiftçilere yönelik saldırılarında 4 Filistinli yaralandı, onlarca zeytin ağacı yakıldı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinden yapılan açıklamada, saldırıların Nablus, Selfit, Cenin, Tulkerim, Kalkilya, Ramallah, Kudüs ve El Halil kentlerinde gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gözaltı, ateş açma, biber gazı kullanma, darp, çiftçilerin arazilerine ulaşmasını engelleme, zeytin ağaçlarına zarar verme, tarım arazilerini buldozerlerle tahrip etme ile tarım arazilerinde hayvan otlatma şeklinde ihlaller gerçekleştirildi. Nablus'ta Beyta ve Doğu Lubban beldelerinde çiftçiler, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin darp ve biber gazlı saldırısına uğradı. Selfit vilayetindeki Deyr İstiya ve Karava Beni Hassan beldelerinde de zeytin hasadı yapan çiftçilere benzer saldırılar düzenlendi. İki kentteki saldırılarda 4 çiftçi yaralandı."

Ramallah'ın doğusundaki Berka köyünde onlarca asırlık zeytin ağacının yakıldığı vurgulanan açıklamada, Cenin'deki Deyr Ebu Deyf beldesinde ise yerleşim birimini genişletmek amacıyla zeytin ağaçlarının bulunduğu arazilerin buldozerlerle tahrip edildiği bildirildi.

Konsey, saldırıların Filistinli çiftçilerin zeytin hasadı döneminde arazilerine erişimini engelleyerek topraklarından kalıcı biçimde mahrum bırakmayı amaçlayan sistematik bir uygulamanın parçası olduğu uyarısında bulunarak, uluslararası topluma destek çağrısı yaptı.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlatmasının ardından Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik baskın, gözaltı ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
Zidane'dan Türkiye maçı öncesi sürpriz karar

Zidane'dan Türkiye maçı öncesi sürpriz karar
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12 şutta 9 gol yiyen kaleci Risser'e bir şok daha

12 şutta 9 gol yiyen kaleciye bir şok daha
Asensio maç sonu paylaşımıyla adından söz ettirdi: Anında 100 bin beğeni

Yaptığı paylaşımla yine adından söz ettirdi: Anında 100 bin beğeni
Alexander Nübel'e Almanya Milli Takımı'ndan müjdeli haber

Yaptığı harika kurtarışların karşılığını aldı
BDDK, Golden Global Yatırım Bankası'nın faaliyet iznini iptal etti

BDDK, Golden Global Yatırım Bankası'nın faaliyet iznini iptal etti
Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren saldırgan yakalandı49

8 kişiyi öldüren cani yakalandı!
Ünlü oyuncu Russell Brand tecavüz ve cinsel saldırı suçlarından suçlu bulundu

Suçlamalar vahim! Mahkeme ünlü oyuncu için kararını verdi

Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren şüphelinin kimliği belli oldu18

8 kişiyi katleden şüphelinin kimliği belli oldu