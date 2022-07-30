Batı Şeria'da İsrail güçlerince vurularak öldürülen Filistinli çocuğun cenazesi İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinli Emced Neşet Ebu Alya'nın cenaze töreni Aile yakınlarının üzüntüsü Sloganlar atılarak cenazenin defnedilmeye götürülmesi Cenazeden detaylar RAMALLAH - İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Ramallah kenti doğusundaki Mugayyir beldesinde düzenlenen... İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinli Emced Neşet Ebu Alya'nın cenaze töreni Aile yakınlarının üzüntüsü Sloganlar atılarak cenazenin defnedilmeye götürülmesi Cenazeden detaylar RAMALLAH - İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Ramallah kenti doğusundaki Mugayyir beldesinde düzenlenen gösteriye müdahalesinde göğsünden vurarak öldürdüğü 16 yaşındaki Filistinli Emced Neşet Ebu Alya için cenaze töreni düzenlendi. Güncel AA / Hisham K. K. Abu Shaqra Batı Şeria İsrail Güncel Haberler

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