Batı Şeria'da İsrail güçlerince vurularak öldürülen Filistinli çocuğun cenazesi - Haberler

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Batı Şeria'da İsrail güçlerince vurularak öldürülen Filistinli çocuğun cenazesi

İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinli Emced Neşet Ebu Alya'nın cenaze töreni Aile yakınlarının üzüntüsü Sloganlar atılarak cenazenin defnedilmeye götürülmesi Cenazeden detaylar RAMALLAH - İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Ramallah kenti doğusundaki Mugayyir beldesinde düzenlenen...

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İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinli Emced Neşet Ebu Alya'nın cenaze töreni

Aile yakınlarının üzüntüsü

Sloganlar atılarak cenazenin defnedilmeye götürülmesi

Cenazeden detaylar RAMALLAH - İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Ramallah kenti doğusundaki Mugayyir beldesinde düzenlenen gösteriye müdahalesinde göğsünden vurarak öldürdüğü 16 yaşındaki Filistinli Emced Neşet Ebu Alya için cenaze töreni düzenlendi.

AA / Hisham K. K. Abu Shaqra - Güncel

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