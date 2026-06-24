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İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 11 Filistinliyi gözaltına aldı

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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda biri kadın 11 Filistinliyi gözaltına aldı. Baskınlarda evler aranırken eşyalara zarar verildi. Ekim 2023'ten bu yana bölgedeki gözaltı ve saldırılar arttı.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği baskınlarda 11 Filistinli gözaltına alındı.

Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail güçleri Batı Şeria'nın farklı kentlerine bir dizi baskınlar düzenledi.

Filistinlilerin evlerine baskın yapan, arama bahanesiyle eşyalarına zarar veren İsrail askerleri, biri kadın 11 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail'in gözaltılar aracılığıyla ve özellikle kadınları, gençleri ve akademisyenleri hedef alarak, Filistin toplumu üzerindeki baskı ve yıldırma politikasını sürdürdüğü kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sık sık Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskınlar düzenliyor. Bu saldırılar ölüm, yaralanma, gözaltı, mülkü tahrip etme, ekinlere ve hayvanlara zarar vermeyle sonuçlanıyor.

Kaynak: AA / Zeynep Hilal Duran
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