Batı Şeria'da İsrail Güçleri Bir Filistinliyi Öldürdü, Yerleşimciler Cami ve Araçları Ateşe Verdi

RAMALLAH, 16 Mayıs (Xinhua) -- Batı Şeria'da Ramallah'ın kuzeybatısındaki Cibiya köyünde İsrailli yerleşimciler tarafından yakılan bir araç, 15 Mayıs 2026.

İsrail ordusunun cuma günü Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu Filistinli bir genç hayatını kaybederken, İsrailli yerleşimciler de bir camiyi ve iki aracı ateşe verdi.

Filistinli kaynaklar Xinhua'ya yaptıkları açıklamada, 16 yaşındaki Fahd Uveys'in Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde İsrail güçleri tarafından vurularak hayatını kaybettiğini ve cenazesine el konulduğunu aktardı.(Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)

