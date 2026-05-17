El-Halil'de İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli genç ağır yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentine bağlı Beyt Ula beldesinde, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli genç başından ağır yaralandı. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, gencin durumu kritik.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El-Halil kentine bağlı Beyt Ula beldesinde, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli gencin ağır yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre, sabah saatlerinde ayrım duvarı yakınında konuşlanan İsrail güçleri, Filistinli bir gence gerçek mermiyle ateş açtı.

Açılan ateş sonucu başından yaralanan gencin durumunun ağır olduğu ve kritik olarak değerlendirildiği belirtildi.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da neredeyse hemen her gün Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
