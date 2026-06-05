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İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da ağır yaraladığı 7 aylık bebek öldü

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İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde ateş açarak yaraladığı 7 aylık bebek Sam Fehd Ebu Heykel hayatını kaybetti. Saldırıda bebeğin anne ve babası da yaralandı.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde ateş açarak yaraladığı 7 aylık bebek hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, El Halil'in güneyindeki Tel Rumeyda bölgesinde ateş açtığı araçta bulunan ve ağır şekilde yaralanan 7 aylık bebek Sam Fehd Ebu Heykel'in yaşamını yitirdiği belirtildi.

Saldırıda Ebu Heykel'in annesi ile babasının orta derecede yaralandığı bilgisi geçildi.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu
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