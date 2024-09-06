İsrail askerleri, Türk aktivisti öldürdü

İsrail güçleri, Türk asıllı ABD vatandaşı Ezgi Eygi'ye Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteride gerçek mermi ile saldırdı. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

AA muhabirine konuşan Nablus'taki Rafidiye Devlet Hastanesi Müdürü Fuad Nafia, başından vurularak hastaneye getirilen Eygi'yi tüm müdahalelere rağmen kurtaramadıklarını söyledi.

EZGİ EYGİ KİMDİR?

Ezgi Eygi, 1998 Antalya doğumlu olup Filistinli çiftçileri koruma kampanyası kapsamında Uluslararası Dayanışma Hareketi'nde (ISM) gönüllü olarak çalışıyordu. Eygi, Filistin'de İsrail güçleri tarafından öldürülen üçüncü ISM gönüllüsü oldu. 2003 yılında Rachel Corrie ve 2004 yılında da Tom Hurndall Gazze'de İsrail ordusu tarafından öldürülmüştü.