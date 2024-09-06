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İsrail askerleri, Türk aktivisti öldürdü

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İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da gerçek mermiyle başından vurduğu 26 yaşındaki Ayşenur Ezgi Eygi isimli Türk aktivist hayatını kaybetti. Eygi'nin Nablus yakınlarındaki Beita kasabasında, haftalık yerleşim karşıtı yürüyüş yaparken vurulduğu öğrenildi.

İsrail güçleri, Türk asıllı ABD vatandaşı Ezgi Eygi'ye Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteride gerçek mermi ile saldırdı. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

AA muhabirine konuşan Nablus'taki Rafidiye Devlet Hastanesi Müdürü Fuad Nafia, başından vurularak hastaneye getirilen Eygi'yi tüm müdahalelere rağmen kurtaramadıklarını söyledi.

EZGİ EYGİ KİMDİR?

Ezgi Eygi, 1998 Antalya doğumlu olup Filistinli çiftçileri koruma kampanyası kapsamında Uluslararası Dayanışma Hareketi'nde (ISM) gönüllü olarak çalışıyordu. Eygi, Filistin'de İsrail güçleri tarafından öldürülen üçüncü ISM gönüllüsü oldu. 2003 yılında Rachel Corrie ve 2004 yılında da Tom Hurndall Gazze'de İsrail ordusu tarafından öldürülmüştü.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel

Batı Şeria Güncel İsrail

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Yorumlar (21)

Mustafa Aydogan:

Akılsız baş, şeytanın çalışma odasıdır.

20
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Yusuf Yorulmaz:

Allah cennetiyle muamele eylesin.

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8
yanıtYanıtla
sinan çayırcı:

Bir şehit daha hakka yürüdü . Elhamdulillah.

83
17
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burak:

aktivis olacağına az aklın olsaydı keşke

19
79
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Emir Güler:

YORUM YOK

10
41
yanıtYanıtla
Ayşe Kahraman:

Askeri savunma sanayi çok güçlü gelişmiş bir ülke koca dünya sesini çıkartamıyor vay be

34
8
yanıtYanıtla
Ali Tokgönül:

Eeee , ne yapıyoruz ? İsrail'e giriyor muyuz ? Nerdeeeenn .Do , Re , Mi diyerek bir nota veririz olur biter .

22
15
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Emre null:

ilk defa cennetlik bir başı açık gördüm Allah rahmet eylesin

9
26
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JokerAllame:

Ne işin var orada ?

6
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ARSLANOĞLU Hakan:

Batı Şeria gezilecek turistik bir yer değil. savaş içinde olan bir yer. Merminin nereden ne zaman kime isabet edeceği bilinmez.

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Tüm 21 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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