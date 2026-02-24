İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Batı Şeria'da 4 Filistinli yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 4 Filistinli yaralandı.

Filistin'in Sesi Radyosu'nun haberinde, Ramallah-El Bire kentindeki El-Emari Mülteci Kampı'na düzenlenen İsrail ordusu baskını sırasında 2 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Yaralıların durumuna ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Filistin Kızılayı ise ekiplerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Er-Ram beldesinde İsrail güçlerince gerçek mermiyle vurulan 2 genci hastaneye kaldırdığını duyurdu.

Filistin devlet televizyonu, söz konusu 2 gencin Er-Ram'daki Ayrım (Utanç) Duvarı yakınında yaralandığını aktardı.

Batı Şeria ile İsrail arasındaki ayrım duvarı çevresinde, İsrail tarafına geçmeye çalışan Filistinli işçilere veya ramazan ayı dolayısıyla Mescid-i Aksa'ya ulaşmaya çalışanlara yönelik sık sık yaralanma vakaları yaşanıyor.

İsrail saldırıları ve baskılarının ramazanda da artarak devam ettiği belirtiliyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs'te de baskın, gözaltı, öldürme, ev yıkımları, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetleri belirgin şekilde arttı.

Filistinli resmi kaynaklara göre, bu süreçte Batı Şeria'da İsrail ordusunun ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 1116 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 500'den fazla kişi yaralandı, 22 bini aşkın Filistinli gözaltına alındı.