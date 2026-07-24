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Batı Şeria'da gerilim tırmanıyor: 2 İsrail askeri öldü

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Batı Şeria'da Filistinlilerin saldırılara karşı koyması sonucu ölen İsrail askeri sayısı 2'ye yükseldi. Olayda 4 Filistinli hayatını kaybetti, 1 İsrailli öldü. İsrail ordusu bölgede önlemlerini artırdı.

İsrail güçleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına karşı koyan Filistinlilerin ateş açması sonucu ölen İsrail askeri sayısı 2'ye yükseldi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Batı Şeria'nın Nablus'a bağlı Tel beldesi yakınlarında İsrail güçleri ve İsrailli saldırganların ateş açması sonucu 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği arbede sırasında yaralanan İsrail askerlerinden birinin öldüğü aktarıldı.

Böylece bölgedeki Filistinlilerin, silahlı İsraillilerin saldırılarına karşı koyduğu sırada İsrailli bir güvenlikçinin silahını alarak ateş açması sonucu ölen İsrail askerlerinin sayısı 2'ye yükseldi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, arbedede 1 İsraillinin hayatını kaybettiği, 2'sinin durumu ağır 4 kişinin de yaralandığını ifade edilmişti.

Arbedenin ardından İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria genelinde sıkı önlemlerini ve baskınlarını, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler de saldırılarını artırmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusunun bu dönemde işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle işbirliği halinde tırmandırdığı gerilim, 1182 Filistinlinin ölümüne, yaklaşık 13 bin kişinin yaralanmasına, 24 bine yakın kişinin gözaltına alınmasına ve 33 bin kişinin zorla yerinden edilmesine yol açtı.

Kaynak: AA
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