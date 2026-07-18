Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Nablus'ta bir evi ateşe verdi

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Nablus kentinde Filistinlilere ait bir evi ateşe verdi.

Yerel kaynakların AA'ya aktardığı bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Nablus kentinin güneybatısındaki Tel köyünde Filistinlilerin yaşadığı bir evi ateşe verdi ve yangın binada büyük hasara yol açtı.

Olayla ilgili can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi.

Filistin Sivil Savunma Teşkilatından yapılan açıklamada ise Nablus Belediyesi itfaiye ekiplerinin, İsrail askerlerinin bölgeye girişe izin vermesinin ardından yangına müdahale ettiği belirtildi.

İsrail askerlerinin, evin ve çevresinin ateşe verildiği saldırıyı takiben itfaiye ekiplerinin bölgeye ulaşmasını geciktirdiği ifade edildi.

İtfaiye personelinin eve ulaştıklarında binanın tamamen yandığını tespit ettiği belirtilen açıklamada, ekiplerin bölgeyi soğutarak yeniden alevlenme ihtimaline karşı önlem aldığı, yangının çevredeki alanlara sıçrama riskini ortadan kaldırdığı ve Filistinlilerin güvenliği için bölgede incelemelerde bulunduğu kaydedildi.

Batı Şeria'da, Doğu Kudüs'te yaşayan yaklaşık 250 bin kişi dahil olmak üzere 750 bin kadar İsrailli, 141 yasa dışı yerleşim birimi ve 224 kaçak yerleşim noktasında oturuyor.

Filistin yönetimi ve insan hakları kuruluşları, Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri, Filistinlileri zorla göç ettirmek ve daha fazla araziye el koymanın amaçlandığı günlük saldırılar düzenlemekle suçluyor.

Filistin resmi verilerine göre, Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 1181 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı, yaklaşık 24 bin Filistinli de gözaltına alındı.