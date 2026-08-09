El Halil'de Camiye Saldırı: 7 Filistinli Gözaltında

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler bir camiye saldırırken, İsrail ordusu saldırının ardından 7 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, El Halil'in İzna beldesindeki Nebi Salih Camisi'ne saldırarak bazı Filistinlileri darbetti.

Saldırının ardından İsrail ordusu, beldenin Celatiye Mahallesi'ne baskın düzenledi.

İsrail askerleri havaya gerçek mermiyle ateş açarken ses ve göz yaşartıcı gaz bombaları kullandı.

Askerler, camide bulunan 7 Filistinliyi dışarı çıkararak gözaltına aldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, ayrıca Celatiye Mahallesi'ndeki Filistinlilere ait arazilere çadır kurdu, bölgeye koyun sürüsü getirdi ve bir Filistinliye ait araca zarar verdi.

Öte yandan, Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentinde İsrail ordusunun Duheyşe Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında çok sayıda Filistinli gazdan etkilendi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Filistinlilere ses ve göz yaşartıcı gaz bombaları attı, kamptaki bazı araçların camlarını kırdı.

Batı Şeria'nın orta kesimindeki El-Bire kentinin merkezine de baskın düzenleyen İsrail güçleri, gerçek mermiyle ateş açtı, ses ve göz yaşartıcı gaz bombaları kullandıktan sonra bölgeden çekildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA