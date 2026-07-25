Haberler

Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısında 8 Filistinli yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria’nın Kalkilya kentine düzenledikleri saldırıda 8 Filistinli yaralandı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya kentine düzenledikleri saldırıda 8 Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Kalkilya kentine bağlı Farata köyüne saldırı düzenledi.

Saldırıda 6'sı gerçek mermiyle olmak üzere toplam 8 Filistinli yaralandı.

Bölgeye sevk edilen Filistin Kızılayı ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

Yerel kaynaklar, silahlı ve maskeli İsrailli grupların köye baskın düzenleyerek Filistinlilerin evlerine ve araçlarına saldırdığını, olaylar sırasında büyük çapta maddi hasar meydana geldiğini aktardı.

Filistin resmi verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, İsrail ordusunun koruması altında Filistin köylerine ve mülklerine yönelik saldırılarında son dönemde artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği şehirde anket yapıldı! İşte çıkan sonuç

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde anket yapıldı! İşte çıkan sonuç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Videosu 2 günde 100 milyon izlendi! Dünyanın gündemine oturan o kız konuştu

Videosuyla dünyada gündem olan o genç kız sessizliğini bozdu

Sevdiği kızın babasının istediği başlık parası için 5 yıldır çalışıyor! Servet istediler

Sevdiği kızın babasının istediği başlık parası için 5 yıldır çalışıyor
Hadise de Sedat Peker'e özendi

Hadise de Sedat Peker'e özendi
Arda Güler'e büyük ihanet: Saf dışı bırakmak istediler

Arda Güler'e büyük ihanet! Dünya yıldızları neler yapmış neler
İş yerini soyup hiçbir şey olmamış gibi çalıştı! Kameralar gerçeği ortaya çıkardı

300 tam altın kayboldu, gerçeği kameralar ortaya çıkardı
İstanbul'da yolcu otobüsü otomobile çarptı! 2'si ağır 30 yaralı

İstanbul'da feci kaza! Yolcu otobüsü otomobili biçti
Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e tebrik telefonu

Mansur Yavaş'tan sürpriz Özgür Özel hamlesi