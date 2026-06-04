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Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da 1 Filistinliyi darbederek yaraladı

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İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde fanatik Yahudiler bir Filistinliyi ağır şekilde darbederek yaraladı. Ayrıca bir barakayı basıp malzemeleri tahrip ettiler. Son bir haftada 76 saldırı düzenlendiği bildirildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir kişiyi darbederek yaraladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, fanatik Yahudiler, Nablus'un güneyindeki Beyta beldesine baskın düzenledi.

Fanatik grup, Beyta yakınlarındaki Kummas bölgesinde bir Filistinliyi ağır şekilde darbederek yaraladı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ayrıca bölgede tarım arazilerinde inşa edilen bir barakayı da bastı, içerisindeki malzemeleri tahrip etti.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, neredeyse her gün Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskınlar düzenliyor. Bu saldırılar, sık sık ölüm, yaralama, mülkü tahrip etme; ekin ve hayvanlara zarar vermeyle sonuçlanıyor.

Filistin Hükümeti İletişim Merkezi, son açıklamasında İsraillilerin, sadece son bir haftada işgal altındaki Filistin topraklarında 76 saldırı gerçekleştirdiğini belirtti. Bu saldırılarda, 19 Filistin yerleşiminin hedef alındığı; 6'sı çocuk 19 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy
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