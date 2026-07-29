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Batı Şeria'da bir İsraillinin, askeri üniforma giyerek Filistinlileri darbettiği ortaya çıktı

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Filistin topraklarını gasbeden bir İsraillinin, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askeri üniforması giyerek Filistinlileri darbettiği ortaya çıktı.

Filistin topraklarını gasbeden bir İsraillinin, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askeri üniforması giyerek Filistinlileri darbettiği ortaya çıktı.

İsrail basınında yer alan habere göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus iline bağlı Huvara beldesine 6 Haziran'da düzenlenen baskın ve Filistinlilere yönelik saldırı hakkındaki soruşturma tamamlandı.

İsrail polisince yapılan soruşturmada, İsrail askeri üniforması giyen ve Filistinlileri darbeden kişinin asker olmadığı ortaya çıktı.

Asker üniforması giyen ve silah taşıyan İsraillinin, bölgedeki yasa dışı yerleşim birimlerindeki "güvenlik görevlilerinden" biri olduğu belirtildi.

Polisin yürüttüğü soruşturma kapsamında uzun süredir aranan İsrailli saldırganı gözaltına aldığı kaydedildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 6 Haziran'da Nablus'un Huvara beldesinde baskın düzenleyerek Filistinlilere saldırmıştı. Saldırı sırasında İsrail askeri üniforması giyen silahlı kişinin Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle birlikte belde sakinlerinden 2 kişiye saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansımıştı. Görüntüde, asker üniforması giyen silahlı İsraillinin bir Filistinliyi zorla yere yatırarak yumrukladığı ve tekmelediği görülmüştü.

Kaynak: AA
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